UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması yarın sona erecek

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması, yarın oynanacak 8. hafta maçları ile tamamlanıyor. Fenerbahçe, son hafta maçında FCSB ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması yarın oynanacak 8. hafta maçları ile tamamlanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 8. haftasında 18 maç oynanacak.

Fenerbahçe, lig aşamasındaki son hafta maçında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

National Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.

Ligde 18. sırada yer alan ve bir sonraki tura yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.

Avrupa Ligi'nde tamamı TSİ 23.00'te başlayacak 8. hafta maçları şöyle:

23: 00 FCSB (Romanya)-Fenerbahçe

23: 00 Aston Villa (İngiltere)-Salzburg (Avusturya)

23: 00 Basel (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)

23: 00 Celtic (İskoçya)-Utrecht (Hollanda)

23: 00 Genk (Belçika)-Malmö (İsveç)

23: 00 Go Ahead Eagles (Hollanda)-Braga (Portekiz)

23: 00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Celta Vigo (İspanya)

23: 00 Lille (Fransa)-Freiburg (Almanya)

23: 00 Ludogorets (Bulgaristan)-Nice (Fransa)

23: 00 Olimpik Lyon (Fransa)-PAOK (Yunanistan)

23: 00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Bologna (İtalya)

23: 00 Midtjylland (Danimarka)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23: 00 Nottingham Forest (İngiltere)-Ferencvaros (Macaristan)

23: 00 Panathinaikos (Yunanistan)-Roma (İtalya)

23: 00 Porto (Portekiz)-Rangers (İskoçya)

23: 00 Real Betis (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)

23: 00 Sturm Graz (Avusturya)-Brann (Norveç)

23: 00 Stuttgart (Almanya)-Young Boys (İsviçre)

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor


