Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları sona erdi. Fenerbahçe, deplasmanda Brann'ı 4-0 mağlup ederek 12. sırada yer aldı. Olimpik Lyon liderliğini sürdürürken, Roma, Celtic'i 3-0 yenmeyi başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 6. hafta mücadelesi, TSİ 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Fenerbahçe, deplasmanda Brann'ı 4-0 yendi. Sarı-lacivertliler, 6 maçta 11 puanla 12. basamakta yer aldı.

Go Ahead Eagles'ı 2-1 mağlup eden Olimpik Lyon, 15 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.

Milli futbolcu Zeki Çelik'in forma giydiği Roma, Celtic'i 3-0'lık skorla geçti. Karşılaşmada 90 dakika görev yapan Zeki, ikinci golün pasını verdi.

Porto ise milli oyuncu Deniz Gül'ün 58. dakikada oyuna girdiği mücadelede Malmö'yü 2-1 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Porto (Portekiz) - Malmö (İsveç): 2-1

Olimpik Lyon (Fransa) - Go Ahead Eagles (Hollanda): 2-1

Celtic (İskoçya) - Roma (İtalya): 0-3

Basel (İsviçre) - Aston Villa (İngiltere): 1-2

Freiburg (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 1-0

FCSB (Romanya) - Feyenoord (Hollanda): 4-3

Celta Vigo (İspanya) - Bologna (İtalya): 1-2

Panathinaikos (Yunanistan) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-0

Brann (Norveç) - Fenerbahçe: 0-4

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
