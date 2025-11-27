Haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. Hafta Mücadeleleri Gerçekleşti

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 9 maç yapıldı; Fenerbahçe, Ferencvaros ile 1-1 berabere kalırken, Roma ve Lille galip geldi. Alınan sonuçlar arasında dikkat çeken maçlar ve milli oyuncuların performansları yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 9 maç yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 5. hafta mücadelesi, TSİ 20.45 seansında oynanan 9 karşılaşmayla başladı.

Fenerbahçe, sahasında Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 8 yaptı.

Roma, milli oyuncu Zeki Çelik'in forma giydiği mücadelede Midtjylland'ı 2-1 yendi. Karşılaşmada 78 dakika görev yapan Zeki Çelik, ilk golün pasını verdi. İlk 4 haftayı kayıpsız geçen Midtjylland, ilk mağlubiyetini yaşadı.

Milli file bekçisi Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, Dinamo Zagreb'i 4-0'lık skorla geçti.

Porto ise milli futbolcu Deniz Gül'ün 67 dakika sahada kaldığı maçta Nice'i 3-0 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Roma (İtalya) - Midtjylland (Danimarka): 2-1

Aston Villa (İngiltere) - Young Boys (İsviçre): 2-1

Porto (Portekiz) - Nice (Fransa): 3-0

Viktoria Plzen (Çekya) - Freiburg (Almanya): 0-0

Fenerbahçe - Ferencvaros (Macaristan): 1-1

Feyenoord (Hollanda) - Celtic (İskoçya): 1-3

Lille (Fransa) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 4-0

PAOK (Yunanistan) - Brann (Norveç): 1-1

Ludogorets (Bulgaristan) - Celta Vigo (İspanya): 3-2

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
