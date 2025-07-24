UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Eleme Turu İlk Maçları Tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçlarında Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu. Diğer maçlar arasında Banik Ostrava'nın Legia Varşova ile 2-2 berabere kaldığı dikkat çekti. Rövanş maçları 31 Temmuz'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. eleme turu ilk ayağında 8 maç yapıldı.
Beşiktaş, sahasında Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk'i elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Beşiktaş, rakibine elenmesi durumunda ise UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmaların rövanşları, 31 Temmuz'da oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
Banik Ostrava (Çekya) - Legia Varşova (Polonya): 2-2
Sheriff (Moldova) - Utrecht (Hollanda): 1-3
Levski Sofya (Bulgaristan) - Braga (Portekiz): 0-0
Midtjylland (Danimarka) - Hibernian (İskoçya): 1-1
Celje (Slovenya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1
Anderlecht (Belçika) - Hacken (İsveç): 1-0
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 2-4
Lugano (İsviçre) - Cluj (Romanya): 0-0