Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Dinamo Kiev, CSKA Sofya, Sheriff, Ferencvaros, Hajduk Split ve Karabağ, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda rakiplerini eleyen Dinamo Kiev, CSKA Sofya, Sheriff, Ferencvaros, Hajduk Split ve Karabağ, 2. eleme turuna yükseldi.
Avrupa Ligi 1. eleme turu rövanş müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
U. Cluj (Romanya)-Dinamo Kiev (Ukrayna): 0-0 (Penaltılarda 2-4) (0-0)
Derry (İrlanda)-CSKA Sofya (Bulgaristan): 1-2 (2-3)
Aluminij (Slovenya)-Sheriff (Moldova): 0-1 (0-0)
Ferencvaros (Macaristan)-Vojvodina (Sırbistan): 3-0 (2-1)
Zilina (Slovakya)-Hajduk Split (Hırvatistan): 2-1 (0-2)
Vestri (İzlanda)-Karabağ (Azerbaycan): 0-3 (0-3)