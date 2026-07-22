UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları yarın oynanacak
UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu maçları yarın başlıyor. Beşiktaş, sahasında Midtjylland ile karşılaşacak. Rövanşlar 30 Temmuz'da.
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu maçları, yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonununda ikinci eleme turu maçlarının rövanşları ise 30 Temmuz'da yapılacak.
Beşiktaş, ikinci eleme turu ilk maçında yarın sahasında Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle mücadele edecek.
Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
Beşiktaş (Türkiye)-Midtjylland (Danimarka)
Karabağ (Azerbaycan)-CSKA Sofya (Bulgaristan)
Hammarby (İsveç)-Anderlecht (Belçika)
Tromso (Norveç)-Hradec Kralove (Çekya)
Sheriff (Moldova)-Makkabi Tel Aviv (İsrail)
Dinamo Kiev (Ukrayna)-PAOK (Yunanistan)
Twente (Hollanda)-Ferencvaros (Macaristan)
St. Gallen (İsviçre)-Benfica (Portekiz)
Hajduk Split (Hırvatistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)