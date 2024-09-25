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UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray ve PAOK İlk Yarıda Eşit Kaldı

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UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Galatasaray, Yunan ekibi PAOK'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Galatasaray'ın birçok fırsat bulduğu ilk yarıda, PAOK kalecisi Dominik Kotarski önemli kurtarışlar yaptı.

- UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray : 0 - PAOK: 0 (İlk yarı)

İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Galatasaray, Yunanistan ekibi PAOK'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada ceza yayı sol tarafında topla buluşan Giannis Konstantelias'in vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

15. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Osimhen'in kontrol etmek istediği top ceza sahası içi sol çapraza açıldı ve savunmada Omar Colley kayarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

27. dakikada Gabriel Sara'nın yaptığı ortada savunmanın uzaklaştırdığı topu Yunus Akgün indirdi ve ceza sahası dışı sol çaprazdan Gabriel Sara'nın yaptığı vuruşta kaleci Dominik Kotarski'nin son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

42. dakikada Kaan Ayhan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda Yunus Akgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

45+1. dakikada Omar Colley'in savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Fedor Chalov topla birlikte ceza sahasına girip karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kurtardı.

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray ve PAOK İlk Yarıda Eşit Kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES GÜMÜŞ - Spor

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