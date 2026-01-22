Haberler

Fenerbahçe, Aston Villa ile Beraberlikte 15 Dkikayı Geçirdi

Fenerbahçe, Aston Villa ile Beraberlikte 15 Dkikayı Geçirdi
Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe, İstanbul'da İngiliz ekibi Aston Villa ile mücadele ediyor. Maçın başlama düdüğünden sonra 15 dakika golsüz eşitlik devam ediyor. Taraftarların büyük bir heyecanla takip ettiği bu karşılaşma, her iki takım için de önemli bir mücadele niteliği taşıyor.

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Aston Villa ile karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. - İSTANBUL

