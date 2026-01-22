Fenerbahçe, Aston Villa ile Beraberlikte 15 Dkikayı Geçirdi
UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe, İstanbul'da İngiliz ekibi Aston Villa ile mücadele ediyor. Maçın başlama düdüğünden sonra 15 dakika golsüz eşitlik devam ediyor. Taraftarların büyük bir heyecanla takip ettiği bu karşılaşma, her iki takım için de önemli bir mücadele niteliği taşıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor