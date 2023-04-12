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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları yarın oynanacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları yarın oynanacak

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final mücadelesi yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final mücadelesi yarın yapılacak karşılaşmalarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında yarı finalistler, 20 Nisan'daki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Çeyrek final ilk maçlarının TSİ programı şöyle:

19.45 Gent (Belçika) - West Ham United (İngiltere)

22.00 Lech Poznan (Polonya) - Fiorentina (İtalya)

22.00 Anderlecht (Belçika) - AZ Alkmaar (Hollanda)

22.00 Basel (İsviçre) - Nice (Fransa)

Kaynak: AA / Spor

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