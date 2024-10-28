UEFA, alkollü halde trafik levhası çalan 2 hakemi ömür hakemlikten men etti

İki UEFA hakemi, Rangers-Dynamo Kiev Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde alkollü halde yol tabelası çalınca futboldan men edildi. Olay, Polonya'nın Lublin kentinde 6 Ağustos gecesi yaşandı.

VAR hakemi Bartosz Frankowski ve yardımcısı Tomasz Musial, maçtan saatler önce gece 01:40'ta bir arkadaşlarıyla birlikte yol tabelası çalarken güvenlik kameralarına yakalandı. Kanlarında 1.5 promil alkol tespit edilen hakemler, polis tarafından ayılma merkezine götürüldü.

UEFA Disiplin Kurulu, "temel davranış kurallarını ihlal eden" hakemleri 30 Haziran 2025'e kadar futboldan men etti. Polonya Futbol Federasyonu da hızlıca yeni hakemler görevlendirdi.

Son iki Avrupa Şampiyonası'nda da düdük çalan deneyimli hakem Frankowski, "22 yıllık kariyerimi bir anlık aptallıkla mahvettim. Yol çalışması yapılan yerdeki tabelayı alırken bunun bu kadar ciddi sonuçları olacağını düşünmedik. Saldırgan bir tavır içinde değildik, sadece aptalca bir şakaydı" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Frankowski ayrıca, "Yaşananlar için çok üzgünüm. Bu talihsiz davranışım yıllarca süren zorlu çalışmalarıma gölge düşürdü. Tamamen sorumsuzca ve profesyonellikten uzak davrandım" açıklamasını yaptı.