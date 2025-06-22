UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası Sakarya'da Sonuçlandı

UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası, Sakarya'da final yarışlarıyla tamamlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapılan şampiyonaya, elit kadın ve erkekler kategorilerinde 24 ülkeden 71 sporcu katıldı.

Engellerin bulunduğu 1 kilometrelik parkurda eliminasyon sistemiyle yapılan yarışlarda kıyasıya mücadele eden sporculardan bazıları, bisikletlerinin lastiklerinin patlaması nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

Yarışlarda, erkekler kategorisinde İsveçli Edvin Lindh birinci, Avusturyalı Theo Hauser ikinci, Brezilyalı Luiz Henrique Cocuzzi üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Ukraynalı Mariia Sukhopalova birincilik, Fransız İsaure Medde ikincilik, Ukraynalı Maria Sherstiuk ise üçüncülük elde etti.

Dereceye giren sporculara ödüllerini, Vali Rahmi Doğan, AK Parti milletvekilleri Murat Kaya ile Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali takdim etti.

Ödül töreninin ardından motosiklet akrobasi şampiyonu Birkan Polat gösteri yaptı. Çeşitli dans ve sirk gösterilerinin sunulduğu organizasyonda şarkıcı İlyas Yalçıntaş konser verdi.