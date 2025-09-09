Uçak kalktı geliyor! Fenerbahçe'nin yeni hocası bu akşam İstanbul'da

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin takımın başına getirmeyi planladığı İtalyan antrenör Domenico Tedesco bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

BU AKŞAM İSTANBUL'A GELİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Domenico Tedesco ile anlaşmayı sonuçlandırmak için Almanya'ya gitti. İtalyan teknik adam bu akşam İstanbul'a gelecek.

DOMENICO TEDESCO KİMDİR?

39 yaşındaki teknik adamı ön plana çıkaran en önemli özellik ise görev aldığı her kulüpte hücum futbolu oynatması. 4-2-3-1 sistemini benimseyen genç teknik adam sarı-lacivertli kulüpte görev almak istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. Hem görev aldığı kulüp takımlarında, hem de Belçika Milli Takımı'na geliş süreci ile birlikte hızlı netice almış bir isim olarak öne çıkan Tedesco, Belçika Milli Takımı'nda 16 ay mağlubiyet yüzü görmeyen başarılı teknik adam EURO 2024'te de takımını namağlup gruptan çıkardı.