U23 Tekerlekli Sandalye Milli Takımı İsrail'i mağlup etti
İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen IWBF Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında U23 Tekerlekli Sandalye Milli Takımı, İsrail'i 77-33'lük skorla mağlup etti. Milli Takımda Onur Ayhan Eroğlu 26 sayı, 9 ribaund, 4 asist, 2 top çalma, 1 blok ve Hasan Efetürk 17 sayı, 13 ribaund, 5 asist, 1 blok ile oynadı.
İspanya'nın başkenti Madrid şehrinde düzenlenen IWBF Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında U23 Tekerlekli Sandalye Milli Takımı, İsrail'i 77-33'lük skorla mağlup etti.
Milli Takımda Onur Ayhan Eroğlu 26 sayı, 9 ribaund, 4 asist, 2 top çalma, 1 blok ve Hasan Efetürk 17 sayı, 13 ribaund, 5 asist, 1 blok ile oynadı.
25 Haziran Salı günü oynanacak turnuvanın ikinci maçında U23 Tekerlekli Sandalye Milli Takımı TSİ 19.15'te Büyük Britanya ile karşılaşacak. - İSTANBUL