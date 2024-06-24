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U23 Tekerlekli Sandalye Milli Takımı İsrail'i mağlup etti

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İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen IWBF Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında U23 Tekerlekli Sandalye Milli Takımı, İsrail'i 77-33'lük skorla mağlup etti. Milli Takımda Onur Ayhan Eroğlu 26 sayı, 9 ribaund, 4 asist, 2 top çalma, 1 blok ve Hasan Efetürk 17 sayı, 13 ribaund, 5 asist, 1 blok ile oynadı.

İspanya'nın başkenti Madrid şehrinde düzenlenen IWBF Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında U23 Tekerlekli Sandalye Milli Takımı, İsrail'i 77-33'lük skorla mağlup etti.

Milli Takımda Onur Ayhan Eroğlu 26 sayı, 9 ribaund, 4 asist, 2 top çalma, 1 blok ve Hasan Efetürk 17 sayı, 13 ribaund, 5 asist, 1 blok ile oynadı.

25 Haziran Salı günü oynanacak turnuvanın ikinci maçında U23 Tekerlekli Sandalye Milli Takımı TSİ 19.15'te Büyük Britanya ile karşılaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ayhan Eroğlu İspanya Madrid İsrail Spor Güncel Haberler

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