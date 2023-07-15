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U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Ali Eren Ünlü Altın Madalya Kazandı

Spor Haberleri

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlamada Ali Eren Ünlü, 2.22 atlayarak altın madalya kazandı.

U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlamada Ali Eren Ünlü, 2.22 ile altın madalya kazandı.< Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de devam eden U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde yüksek atlama finalinde Ukraynalı rakiplerini 2'nci hakkında geçen Ali Eren Ünlü, 2.22 atlayarak Avrupa şampiyonu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Finlandiya Eren Ünlü Spor Haberler

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