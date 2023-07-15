U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Ali Eren Ünlü Altın Madalya Kazandı

U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yüksek atlamada Ali Eren Ünlü, 2.22 ile altın madalya kazandı.< Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de devam eden U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın üçüncü gününde yüksek atlama finalinde Ukraynalı rakiplerini 2'nci hakkında geçen Ali Eren Ünlü, 2.22 atlayarak Avrupa şampiyonu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor