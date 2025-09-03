U21 Milli Voleybol Takımı'nda büyük skandal! Maç oynanırken yumruk yumruğa kavga ettiler
Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen U21 Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası'nda Türkiye ve Mısır arasında oynanan maçta skandal bir olay yaşandı. İki milli voleybolcumuz maç sırasında kenarda yumruk yumruğa birbirine girdi. Tartışmanın yumruklu kavgaya dönüştüğü olayın görüntüleri de ortaya çıktı. Maç sonucunda milli takımımız, Mısır'a 3-1 yenildi.
Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen U21 Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası'nda skandal bir olay yaşandı. Geçtiğimiz günlerde oynanan Mısır- Türkiye voleybol maçında, yedek oyuncularımız arasında kavga çıktığı iddia edilmişti. Şimdi ise bu olayın görüntüleri ortaya çıktı.
MAÇ OYNANIRKEN KAVGA ETTİLER
Maçın ilk seti oynanırken, iki milli voleybolcumuz arasında tartışma yaşandı ve olay yumruklu kavgaya dönüştü. Maçta milli takımımız, Mısır'a 3-1 yenildi.