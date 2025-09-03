U21 Milli Voleybol Takımı'nda büyük skandal! Maç oynanırken yumruk yumruğa kavga ettiler

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen U21 Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası'nda skandal bir olay yaşandı. Geçtiğimiz günlerde oynanan Mısır- Türkiye voleybol maçında, yedek oyuncularımız arasında kavga çıktığı iddia edilmişti. Şimdi ise bu olayın görüntüleri ortaya çıktı.

MAÇ OYNANIRKEN KAVGA ETTİLER

Maçın ilk seti oynanırken, iki milli voleybolcumuz arasında tartışma yaşandı ve olay yumruklu kavgaya dönüştü. Maçta milli takımımız, Mısır'a 3-1 yenildi.