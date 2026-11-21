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22 Şubat-7 Mart 2026 tarihlerinde Antalya'da kampa girecek ve 3 hazırlık maçı oynayacak olan U19 Kadın Milli Takımının kadrosu Teknik Direktör Aytürk Kıyıcı tarafından açıklandı. Kayseri Kadın FK'nın başarılı ismi Ayşegül Aydın kadroda yer aldı.

2027 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 1.Tur A Ligi'nde Portekiz, İsveç ve Finlandiya ile karşılaşacak olan U19 Kadın Milli Takım, 22-27 Kasım 2026 tarihlerinde Kocaeli'nde kampa girecek. Kayseri Kadın FK forması altında başarılı performansı ile dikkat çeken Ayşegül Aydın, açıklanan milli takım kadrosunda kendisine yer buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı