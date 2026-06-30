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17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, grup birincisi olarak son 16 turuna yükseldi

17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, grup birincisi olarak son 16 turuna yükseldi
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Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nda 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Porto Riko'yu 98-77 mağlup ederek grup birincisi oldu ve son 16 turuna çıktı.

TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası üçüncü maçında 17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, Porto Riko'yu 98-77'lik skorla mağlup ederek grup birincisi olarak son 16 turuna çıktı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakayı FIBA Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani, FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, FIBA Avrupa ve TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, 20 Yaş Altı Erkek ve Kız Milli Takımları ve 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı takip etti.

Ay-yıldızlılar müsabakaya Ömer Kutluay, Darius Karutasu, Arda Öztürk, Noyan Tolan ve Kartal Bora Şimşek beşiyle başladı. Milliler ilk periyodu 29-23 önde tamamladı. Karşılaşmanın ilk yarısını da ay-yıldızlılar 57-35 önde noktaladı. Üçüncü periyodu 77-54 üstünlükle geçen milliler, parkeden 98-77'lik skorla galip ayrıldı.

17 Yaş Altı Erkek Basketbol Milli Takımı, son 16 turunda 1 Temmuz Çarşamba günü saat 20.15'te Venezuela ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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