U17 Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye ikinci oldu

U17 Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası final maçında Türkiye, Avusturya'ya 34-29 mağlup olarak ikinci oldu. Avusturya'nın üstünlüğü ile geçen müsabaka sonrasında kupa ve madalya töreni düzenlendi.