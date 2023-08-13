U17 Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye ikinci oldu
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U17 Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası final maçında Türkiye, Avusturya'ya 34-29 mağlup olarak ikinci oldu. Avusturya'nın üstünlüğü ile geçen müsabaka sonrasında kupa ve madalya töreni düzenlendi.
U17 Kızlar Avrupa Hentbol Şampiyonası final maçında Türkiye, Avusturya'ya 34-29 mağlup mağlup olarak ikinci oldu.
Avusturya'nın üstünlüğü ile geçen müsabaka sonrasında kupa ve madalya töreni düzenlendi.
Salon: Türkiye Hentbol Federasyonu Spor Kompleksi
Hakemler: Jacob Jaeger Pagh, Karl Johan Pontoppidan
Türkiye: şeval Bozova, İlayda Yüksel, Buğu Sönmez, Ela Hüzmeli, Asmin Avras, Hiranur Öztürk, Ebrar Kılıç, Buket Seven, Sümeyye Durdu, Betül Yılmaz, Ceren Çelik, Hande Muhçu, Zehra Karadavut, Öykü Doğa Harmancı, Azra Öztürk, Havin Bozkurt
Avusturya: Michelle Jobst, Lorena Baljak, Andrea Barnjak, Philomena Egger, Laura Röthig, Leonie Neunteufel, Viktoria Polanszky, Anastasia Kostovski, Paul Rebecca, Nina Plavotic, Sara Csoka, Rebecca Chrooust, Leonie Arnold, İsabel Janko, Anja Preiss, Aurielie Egbaımo
Devre: 13-18 - ANKARA