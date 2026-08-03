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U17 Erkek Voleybol Milli Takımı Balkan Şampiyonası'nda

U17 Erkek Voleybol Milli Takımı Balkan Şampiyonası'nda
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U17 Erkek Milli Voleybol Takımı, 4-8 Ağustos tarihleri arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’ın ev sahipliğinde düzenlenecek U17 Erkekler Balkan Şampiyonası’nda mücadele edecek.

U17 Erkek Milli Voleybol Takımı, 4-8 Ağustos tarihleri arasında Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın ev sahipliğinde düzenlenecek U17 Erkekler Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek.

U17 Erkekler Balkan Şampiyonası, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 4-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Şampiyonada U17 Erkek Milli Voleybol Takımı da boy gösterecek. Ay-yıldızlılar turnuva öncesi hazırlıklarını Ankara'da gerçekleştirdiği kampta gerçekleştirdi.

Milli Takım, şampiyonada B Grubu'nda Kosova ve Bulgaristan ile karşılaşacak.

U17 Erkek Milli Voleybol Takımı'nın maç programı ise şu şekilde:

4 Ağustos 2026

16.30 Türkiye - Kosova

5 Ağustos 2026

16.30 Bulgaristan - Türkiye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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