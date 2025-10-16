U14 Genç Milli Takım Seçmeleri Van'da Düzenlendi

TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün yürüttüğü Genç Milli Takımlar ve TFF Van Bölge Temsilciliği koordinasyonunda düzenlenen U14 Genç Milli Takım seçmeleri Van'da yapıldı.

15 Ekim 2025 günü İpekyolu 75. Yıl Sahasında düzenlenen ve 88 futbolcunun katıldığı seçmelerde; Van, Hakkari, Bitlis ve Muş il karmaları yer aldı. TFF Futbol Gelişim Direktörlüğünden Elit Futbolcu Gelişim Sorumlusu Caner Kaya ve Amatör Futbolcu Gelişim Sorumlusu Halil İbrahim Toy, gerçekleşen karma - seçme müsabakalarını yerinde takip ederek oyuncuları değerlendirdi. - VAN