Haberler

Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Tyson Fury, ringlere geri dönüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Tyson Fury, Instagram üzerinden yaptığı duyuruda 2026 yılında ringlere geri döneceğini belirtti. 37 yaşındaki Fury, boksu bırakmasının ardından yeniden spor dünyasına dönme kararı aldı.

Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Tyson Fury, ringlere geri döneceğini duyurdu.

Fury, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 o yıl. Mac'in dönüşü. Bir süredir uzaktaydım ama şimdi geri döndüm. 37 yaşındayım ve hala yumruk atıyorum. Adamların suratına yumruk atmaktan ve bunun için para almaktan daha iyi bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Aralık 2024'te, Ukraynalı Oleksandr Usyk'a ikinci kez yenilen Büyük Britanyalı sporcu mağlubiyetten bir ay sonra boksu bıraktığını açıklamıştı.

İki kez ağır sıklet dünya şampiyonu olan 37 yaşındaki boksör, ilk kez 2015'te Wladimir Klitschko'yu yenerek bu ünvanı elde etmişti.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin

Trump, açıkça tehdit etti: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe yeni Romulo'sunu resmen duyurdu

Artık resmen Süper Lig'de! Bu çocuğun ismini kesin not edin
Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı

Özür dilemek de kar etmedi! Savcılık, Bedri Usta için harekete geçti
Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Gutierrez: Türkiye'den resmi kınama bekliyoruz

ABD'nin saldırdığı Venezuela'nın Ankara'dan bir isteği var
Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Ev boyanırken yapılan hata, hepsini zehirledi: 4'ünün durumu ağır
Göztepe yeni Romulo'sunu resmen duyurdu

Artık resmen Süper Lig'de! Bu çocuğun ismini kesin not edin
O kentimiz çığ altında kaldı! 8 ev zarar gördü

O kentimiz çığ altında kaldı!
Nereden nereye! Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi çok konuşulur

Nereden nereye! Ömer Faruk Beyaz'ın yeni adresi çok konuşulur