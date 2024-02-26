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Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık: 'Son dakikalarda bulduğumuz iki net pozisyonu atabilsek belki buradan 3 puanla dönecektik'

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Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, Şanlıurfaspor maçında iyi mücadele ettiklerini ve son dakikalarda buldukları pozisyonları atabilmiş olsalar 3 puanla dönebileceklerini belirtti.

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, Şanlıurfaspor maçında 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Son dakikalarda bulduğumuz iki net pozisyonu atabilsek belki buradan 3 puanla dönecektik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 24. haftaında deplasmanda düşme potasındaki en büyük rakibi Şanlıurfaspor'dan 1 puan almayı başaran Tuzlaspor'da Teknik Sorumlu Andaç Gürkan Kocabıyık, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Son dakikalarda buldukları pozisyonlarla 3 puanı kaçırdıklarını ifade eden Kocabıyık, "Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın finali diyebiliriz. Çünkü ligin boyu kısaldığı için mücadelenin üstünde oynadı iki takım da. 10 kişi kalmamıza rağmen oyuncularımız çok güzel mücadele ettiler, direndiler. Hatta son dakikalarda bulduğumuz iki net pozisyonu atabilsek belki buradan 3 puanla dönecektik. Oyuncularımızı kutluyoruz. Zor bir deplasman. Son haftalarda başarılı bir Urfa var karşımızda. Buna rağmen 1 puan deplasmanda iyi bizim için. Önümüzdeki haftalarda lige tutunabilmek adına elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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