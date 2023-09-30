Tuzlaspor'un futbolcusu Gana'da rehin kaldı! İstanbul'a geri dönemiyor

Gana Milli Takımı'na davet edilen Tuzlasporlu futbolcu Philip Gameli Awuku vize alamadığı için ülkede rehin kaldı. Kulüp, mağduriyetin giderilmesi için yetkililerin harekete geçmesini bekliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor, Philip Gameli Awuku'nun vize alamadığı için Gana'da rehin kaldığını duyurdu.

Tuzlaspor, Gana Milli Takımı'na davet edilen ancak daha sonrasında Türkiye'ye dönemeyen futbolcusu için yaptığı açıklamada yetkililere çağrıda bulundu.

"15 GÜN İÇİNDE 3 RESMİ MAÇTA OYNAMADI"

Mavi-beyazlılar yaptığı açıklamada, "Lisanslı futbolcumuz Philip Gameli Awuku, Gana Milli Takımı'na davet edilmiş fakat milli takım maç arasının ardından Gana Türk Büyükelçiliği tarafından ülkemize geri dönüşüne izin verilmemiştir. Neden vize verilmemiştir? Vize verilmemesinin bir açıklaması var mıdır? Mağduriyetimizi büyükelçilik mi karşılayacak? Telefonlara cevap verilmemiştir. Futbolcumuz 15 gün içerisinde 3 resmi maçta oynayamamıştır." ifadelerini kullandı.

"FEDERASYON NEDEN SESSİZ KALMIŞTIR?"

Tuzlaspor'un açıklamasının devamında, "Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli bilgi verilmiş olup futbol federasyonumuz neden sessiz kalmıştır? Gana büyükelçiliğine gerekli evrakları göndermiş bulunmaktayız. Kulübümüzün mağduriyetinin giderilmesi noktasında gerekli mercilerin harekete geçmesini bekliyoruz." denildi.