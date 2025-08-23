Tuz Gölü'nde Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu Heyecanı
Tuz Gölü'nde düzenlenen Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu'nun ikinci günü başladı. Aksaray'ın Eskil ilçesinde yerli ve yabancı 750 sporcunun katıldığı maratonda 40, 80 kilometre, 10-K ve takım yarışları yapıldı.
Tuz Gölü'nde düzenlenen Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu'nun ikinci gün yarışları, 4 kategorideki koşularla başladı.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, 40, 80 kilometre, 10-K ve takım yarışlarının startı verildi.
Yarışları, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak da yerinde takip etti.
Yerli ve yabancı 750 sporcunun ter döktüğü maraton, yarın yapılacak yarışlar ve ödül töreniyle tamamlanacak.
Kaynak: AA / Hacı Özkan - Spor