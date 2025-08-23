Tuz Gölü'nde Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu Heyecanı

Tuz Gölü'nde Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu Heyecanı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuz Gölü'nde düzenlenen Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu'nun ikinci günü başladı. Aksaray'ın Eskil ilçesinde yerli ve yabancı 750 sporcunun katıldığı maratonda 40, 80 kilometre, 10-K ve takım yarışları yapıldı.

Tuz Gölü'nde düzenlenen Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu'nun ikinci gün yarışları, 4 kategorideki koşularla başladı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, 40, 80 kilometre, 10-K ve takım yarışlarının startı verildi.

Yarışları, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak da yerinde takip etti.

Yerli ve yabancı 750 sporcunun ter döktüğü maraton, yarın yapılacak yarışlar ve ödül töreniyle tamamlanacak.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Spor
Mehmet Ali Erbil'in evlilik kararında dikkat çeken detay

Müstakbel eşiyle ilgili şaşırtan detay! Duyan "Bu kadar olur mu" diyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Sirenler çaldı

Netanyahu'yu dumura uğratan saldırı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.