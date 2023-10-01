TÜRŞAD SK Plaj Futbolu Turnuvasında Şampiyon

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Adilcevaz ilçesinde düzenlenen plaj futbolu turnuvasının final maçında Girişim Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Kaleboynu'nu 8-3 mağlup ederek şampiyon oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Adilcevaz ilçesinde düzenlene plaj futbolu turnuvası oynanan final maçıyla sona erdi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi Van Gölü sahilinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından organize edilen plaj futbolu final maçı Girişim Kültür Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) ile Kaleboynu arasında oynandı. Rakibi Kaleboynu Spor'u 8-3 mağlup eden TÜŞAD SK turnuvanın şampiyonu oldu.

TÜRŞAD: Ali Yiğit, Semih Dağdeviren, Saim Yılmaz, Melih Çakır, Muhammed Melik Taştan

Kaleboynu: Yakup İlgün, Cengiz Nacar, M.Habil Erdem, Muhammed Adıgüzel, Umut Beşkardeş.

Hakemler Rıdvan İnal, Mahsun Cevrin, Onur Akçay, Bozan Mutlu - BİTLİS