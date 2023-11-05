TÜRŞAD, Develi Belediyespor'u 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında TÜRŞAD, evinde Develi Belediyespor'u 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Maçın setleri 16-25, 25-17, 25-22, 25-16 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Bitlis Adilcevaz
Hakemler: Burhan İlhan, Furkan Salduz
TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Lecat, Fatih Eren Uğur, Graciano, Shekerdzhiev, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Selim Demir, Enafibo, Hamdi Erkan)
Develi Belediyespor: Romero,Muhammet Ertuğrul, Abreu, Yasin Aydın, Kemal Kayhan, Calvo (Metin Durmuş, Enis Ali Ay, Abdullah Çam, Rıfat Kantarcı)
Setler: 16-25, 25-17, 25-22, 25-16
Süre: 105 dakika (22, 26, 29, 28)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında TÜRŞAD, evinde Develi Belediyespor'u 3-1 yendi.
Kaynak: AA / Spor