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TÜRŞAD, Develi Belediyespor'u 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında TÜRŞAD, evinde Develi Belediyespor'u 3-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü. Maçın setleri 16-25, 25-17, 25-22, 25-16 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Bitlis Adilcevaz

Hakemler: Burhan İlhan, Furkan Salduz

TÜRŞAD: Muhammet Kaya, Lecat, Fatih Eren Uğur, Graciano, Shekerdzhiev, İbrahim Emet (Alperay Demirciler, Selim Demir, Enafibo, Hamdi Erkan)

Develi Belediyespor: Romero,Muhammet Ertuğrul, Abreu, Yasin Aydın, Kemal Kayhan, Calvo (Metin Durmuş, Enis Ali Ay, Abdullah Çam, Rıfat Kantarcı)

Setler: 16-25, 25-17, 25-22, 25-16

Süre: 105 dakika (22, 26, 29, 28)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında TÜRŞAD, evinde Develi Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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