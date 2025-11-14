Haberler

"Türklerle savaş olmalı" pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza
Güncelleme:
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Viktoria Plzen maçında yaşanan saha ve tribün olayları nedeniyle toplam 78.500 Euro para cezası verdi. Ayrıca bir sonraki Avrupa maçında deplasman tribününe bilet satmama cezası uygulandı. Bu ceza iki yıl denetimli olacak. Ancak Plzen'in ırkçı pankartına verilen ceza, Fenerbahçe'ye verilenin beşte biri düzeyinde kaldı.

  • UEFA, Fenerbahçe'ye Viktoria Plzen maçındaki saha ve tribün olayları nedeniyle toplam 78.500 Euro para cezası verdi.
  • UEFA, Viktoria Plzen taraftarlarının 'Türklerle savaş olmalı' yazılı ırkçı pankartı nedeniyle takıma 15.000 Euro para cezası uyguladı.
  • Fenerbahçe'ye bir sonraki Avrupa maçında deplasman tribününe bilet satmama cezası verildi ve bu ceza iki yıl denetimli olacak.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu Fenerbahçe'ye Viktoria Plzen maçındaki saha ve tribün olayları nedeniyle ceza verdi. Irkçı pankart açan Plzen tarafına verilen ceza ise çok hafif kaldı!

FENERBAHÇE'YE 78.500 EURO CEZA

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Viktoria Plzen karşılaşmasında yaşanan saha ve tribün olayları nedeniyle toplam 78.500 Euro para cezası verdi.

Ayrıca Fenerbahçe'ye, bir sonraki Avrupa maçında deplasman tribününe bilet satmama cezası uygulandı. Bu ceza iki yıl denetimli olacak; ilk taşkınlıkta otomatik olarak devreye girecek.

Fenerbahçe'ye kesilen cezalar;

  • Takımın uygunsuz davranışı: 8.000 €
  • Stadyuma verilen zarar: 15.000 €
  • Meşale yakılması: 15.000 €
  • Sahaya madde atılması: 25.000 €
  • Ayrımcı davranışlar: 15.000 €
  • Toplam: 78.500 €

PLZEN'İN IRKÇI PANKARTINA "15 BİN EURO" CEZA

Karşılaşmanın en çok konuşulan olayı ise Plzen tribünlerinde açılan ırkçı pankart olmuştu. Taraftarlar, asker görseli içeren ve Çekçe "Türklerle savaş olmalı" yazan bir pankart sergilemişti.

UEFA, pankartı ırkçı ve ayrımcı buldu ancak yalnızca 15.000 Euro para cezası verildi. Bir sonraki iç saha maçında tribünlerin bir bölümünün kapatılması cezaları verildi. Bu ceza, Fenerbahçe'ye kesilen faturanın beşte biri düzeyinde kaldı.

PLZEN'E KIYASLA FENERBAHÇE'YE ÇOK DAHA AĞIR YAPTIRIM

UEFA'nın iki takım arasında uyguladığı ceza farkı, sosyal medyada ve spor kamuoyunda tartışma yaratırken, özellikle Plzen'in ırkçı eylemlerine verilen cezanın "çok hafif" olduğu görüşü öne çıktı. Fenerbahçe, karara itiraz etmeyi değerlendiriyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
