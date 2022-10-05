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Türkiye'yi temsil eden Şırnaklı milli boksör Avrupa 3.'sü oldu

Spor Haberleri

- Türkiye'yi temsil eden Şırnaklı milli boksör Avrupa 3.'sü oldu İtalya'nın Montesilvano şehrinde organize edilen Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Şırnaklı milli boksör Pınar Benek, Avrupa 3.'sü oldu.

- Türkiye'yi temsil eden Şırnaklı milli boksör Avrupa 3.'sü oldu

ŞIRNAK - İtalya'nın Montesilvano şehrinde organize edilen Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Şırnaklı milli boksör Pınar Benek, Avrupa 3.'sü oldu.

Şırnaklı milli boksör Pınar Benek, 27 Eylül tarihinde İtalya da başlayan ve 54 kiloda Türkiye'yi temsilen gittiği Monteslivano şehrindeki şampiyonada üstün mücadelesiyle Avrupa 3.'sü oldu. 4 Ekim'e kadar süren müsabakalarda Benek, 56 ilden 303'ü kız olmak üzere toplam 960 sporcunun katıldığı Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda şampiyon olarak Türkiye'yi temsil etmek üzere İtalya'nın Montesilvano şehrinde organize edilen Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda ringe çıkmaya hak kazanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayhan Babat - Spor

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