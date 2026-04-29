Haberler

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Gaziantep 2026 Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜRKİYE Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Gaziantep 2026 başladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 'Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Gaziantep 2026' Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği desteğiyle Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'nin bin 60 rakımlı Sakcagözü Mahallesi'nde başladı. Buradan havalanan sporcular yaklaşık 10 dakika gökyüzünde kaldıktan sonra önceden belirlenen hedeflerine inebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmaya içlerinde milli takım sporcularında yer aldığı 14'ü kadın 80 sporcu katılırken, 20 hakem görev aldı. Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'ında ilk uçuş heyecanın yaşandığı yere geldi.

'İLK KEZ DÜZENLİYORUZ'

Yarışma ile ilgili açıklamada bulunan Türkiye Hava Sporları Fedarasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (OZON) üyesi Selim Kılıç, Gaziantep'te ilk kez uluslararası hedef yarışması düzenlendiğini ifade ederek, "Gaziantep'te ilk kez uluslararası hedef yarışması düzenliyoruz. Türkiye'nin her ilinde gelen sporcularımız var. Milli takım kadrosunda olan sporcularımızla ile birlikte 80 sporcumuz yarışacak. 6 Şubat Depremin etkilenen İslahiye ve Nurdağı İlçelerine moral olması amacıyla gelen misafirlerimiz ile birlikte Gaziantep ve Nurdağı'nı tanıtmak, bölge insanlarımıza bir nebzede olsa destek olmak, acılarına bir nebze paylaşmaktır" dedi.

NURDAĞI KAYMAKAMI ERCİYAS: GAZİANTEP VE NURDAĞI, TURİZM VE KÜLTÜR ELÇİSİ

Türkiye'nin her ilinden gelen 80 sporcunun Gaziantep'in ve Nurdağı'nın turizm ve kültür elçisi olduğunu belirten Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ise, "Türkiye Hava Sporları Federasyonlarının koordinesinde Türkiye Hedef Şampiyonası düzenleniyor. Türkiye'nin her ilinde katılan 80 sporcu beş gün boyunca hedef noktaya atlayış gerçekleştirilecek. İlimizin, ilçemizin tanıtıma turizmine katkıları olacak. Biz 80 sporcumuzu ilçemizin, ilimizin turizm, kültür elçisi olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Yarışmaya katılan sporcularda güzel bir hava olduğunu ifade ederek, heyecanlı olduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Altın için kritik saatler! Tüm gözler bu akşam açıklanacak kararda

Altın yatırımcısı için kritik dönemeç! Geri sayım başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Araplarla ilgili ezber bozan sözler
TMSF'nin el koyduğu yüzlerce araç böyle görüntülendi

Görüntü İstanbul'dan! Yüzlerce aracın tek bir ortak özelliği var
MİT 'çok gizli' belgeyi paylaştı! İşte Humeyni'nin kod adı

MİT "çok gizli" Humeyni belgesini paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak

Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
33 yaş büyük şarkıcı ile aşk Yaşıyor: Genç sevgiliden şok eden savunma!

33 yaş büyük şarkıcı ile aşk Yaşıyor: Genç sevgiliden ilginç savunma!
Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Fenerbahçe'den RAMS Başakşehir FK maçında 18 yaş altı taraftara ücretsiz bilet

Fenerbahçe'den bomba karar! Stadyum dolup taşacak

Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak

Geri sayım başladı! 48 saat sonra binlerce telefon kapatılacak
İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha

İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti

Konya-Fener maçında yaptığı şov pahalıya patladı