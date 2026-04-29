TÜRKİYE Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Gaziantep 2026 başladı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 'Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışması Gaziantep 2026' Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği desteğiyle Gaziantep'in Nurdağı İlçesi'nin bin 60 rakımlı Sakcagözü Mahallesi'nde başladı. Buradan havalanan sporcular yaklaşık 10 dakika gökyüzünde kaldıktan sonra önceden belirlenen hedeflerine inebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmaya içlerinde milli takım sporcularında yer aldığı 14'ü kadın 80 sporcu katılırken, 20 hakem görev aldı. Gaziantep Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ve Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'ında ilk uçuş heyecanın yaşandığı yere geldi.

'İLK KEZ DÜZENLİYORUZ'

Yarışma ile ilgili açıklamada bulunan Türkiye Hava Sporları Fedarasyonu Gaziantep İl Temsilcisi ve Gaziantep Sportif Havacılık Kulübü (OZON) üyesi Selim Kılıç, Gaziantep'te ilk kez uluslararası hedef yarışması düzenlendiğini ifade ederek, "Gaziantep'te ilk kez uluslararası hedef yarışması düzenliyoruz. Türkiye'nin her ilinde gelen sporcularımız var. Milli takım kadrosunda olan sporcularımızla ile birlikte 80 sporcumuz yarışacak. 6 Şubat Depremin etkilenen İslahiye ve Nurdağı İlçelerine moral olması amacıyla gelen misafirlerimiz ile birlikte Gaziantep ve Nurdağı'nı tanıtmak, bölge insanlarımıza bir nebzede olsa destek olmak, acılarına bir nebze paylaşmaktır" dedi.

NURDAĞI KAYMAKAMI ERCİYAS: GAZİANTEP VE NURDAĞI, TURİZM VE KÜLTÜR ELÇİSİ

Türkiye'nin her ilinden gelen 80 sporcunun Gaziantep'in ve Nurdağı'nın turizm ve kültür elçisi olduğunu belirten Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ise, "Türkiye Hava Sporları Federasyonlarının koordinesinde Türkiye Hedef Şampiyonası düzenleniyor. Türkiye'nin her ilinde katılan 80 sporcu beş gün boyunca hedef noktaya atlayış gerçekleştirilecek. İlimizin, ilçemizin tanıtıma turizmine katkıları olacak. Biz 80 sporcumuzu ilçemizin, ilimizin turizm, kültür elçisi olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

Yarışmaya katılan sporcularda güzel bir hava olduğunu ifade ederek, heyecanlı olduklarını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı