Türkiye Wushu Milli Takımı, Dünya Kung-fu Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu

Türkiye Wushu Milli Takımı, Dünya Kung-fu Şampiyonası'nda Şampiyon Oldu
Çin'in Emeishan kentinde gerçekleştirilen 10. Dünya Kung-fu Şampiyonası'nda Türkiye Wushu Milli Takımı, en yüksek puanı alarak takım yarışmalarında dünya şampiyonu oldu ve toplamda 44 madalya kazandı.

Çin'in Emeishan kentinde düzenlenen 10. Dünya Kung-fu Şampiyonası'nda Türkiye Wushu Milli Takımı dünya şampiyonu oldu.

Çin'in Emeishan kentinde düzenlenen 10. Dünya Kung-fu Şampiyonası'na Türkiye Wushu Milli Takımı damgasını vurdu. Türkiye, takım yarışmalarına katılan 8 ülke içinde ortaya koyduğu performansla en yüksek puanı (9.08) alarak takımlar dünya şampiyonluğunu kazandı. Milli sporcular, takım birincilikleri ile beraber toplamda 19 altın, 17 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 44 madalya elde etti. - İSTANBUL

