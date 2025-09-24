Haberler

Türkiye, Voleybol Dünya Şampiyonası'nda Polonya'ya Elendi

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'ya 3-0 kaybederek turnuvaya veda etti.

SALON: SM Mall of Asia Arena

HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)

POLONYA: Semeniuk, Huber, Kurek, Leon, Kochanowski, Komenda, Popiwczak (L) (Firlej, Sasak, Granieczny)

TÜRKİYE: Bedirhan, Murat, Mirza, Mert, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Cafer, Can, Ahmet)

SETLER: 25-15, 25-22, 25-19

SÜRE: 1 saat 9 dakika

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2025 FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek finalde Polonya'ya 3-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla turnuvaya veda etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
