Türkiye ve Karadağ, UEFA Uluslar B Ligi Maçı İçin Samsun'da İncelemelerde Bulundu

SAMSUN (İHA) – UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 3. maçı için Samsun'da bulunan Türkiye ve Karadağ milli takımları 19 Mayıs Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Türkiye ve Karadağ, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 3. maçında yarın Samsun'da 19 Mayıs Stadyumu'nda birbirlerine rakip olacaklar. İstanbul'da antrenman yaptıktan sonra Samsun'a gelen Türkiye A Milli Futbol Takımı, stadyuma gelerek sahayı inceledi. Arda Güler, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü gibi yıldız isimler saha zemininde incelemelerde bulunurken, kaleci Altay Bayındır da kaleleri kontrol etti.

Karadağ Milli Takımı da Türkiye'den sonra 19 Mayıs Stadyumuna geldi. Karadağ kafilesinde 19.30 basın toplantılarının ardından yapılan antrenmanda Teknik Direktör Robert Prosinecki, oyuncularına son taktiklerini verdi.

Türkiye ve Karadağ grubun 3. maçında 19 Mayıs Stadyumu'nda sat 21.45'te kozlarını paylaşacaklar. - SAMSUN