Türkiye ve Avustralya Tenis Federasyonları Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Avustralya Tenis Federasyonu (TA) arasında tenis sporunun gelişimini teşvik etmek amacıyla imzalanan protokol, oyuncu gelişimi ve ortak turnuva düzenlemelerini kapsıyor.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Avustralya Tenis Federasyonu (TA) arasında tenis sporunun çok yönlü gelişimini teşvik etmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

TTF'nin açıklamasına göre İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen imza törenine TTF Başkanı Şafak Müderrisgil ile TA Sosyal Etki, Hükümet ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Vicki Reid katıldı.

Anlaşma; oyuncu gelişimi, bölgesel tenis yapılarıyla ortak turnuva ve etkinliklerin düzenlenmesi gibi alanları kapsıyor.

İki ülke arasındaki ortak girişimler arasında, Avustralya'nın Melbourne Park Tesisleri'nde düzenlenmesi planlanan Uluslararası Gelibolu Tenis Turnuvası da yer alıyor.

Protokol kapsamında oyuncu gelişimi, antrenörlük ve performans araştırmalarında ortak uzmanlık yoluyla iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek, spor bilimleri ve teknoloji kullanımında bilgi alışverişinde bulunmak, gelişmekte olan sporculara yeni uluslararası deneyimler kazandırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTF Başkanı Müderrisgil, şu ifadeleri kullandı:

"Tenis Avustralya ile imzaladığımız bu anlaşma, Türk tenisinin uluslararası alanda konumunu güçlendirmeye yönelik stratejik vizyonumuzun somut bir yansımasıdır. Tenisin yalnızca sportif başarıyla değil, aynı zamanda kültürel etkileşim, eğitim ve ortak gelişim değerleriyle de büyüdüğüne inanıyoruz. Ayrıca Gelibolu'nun tarihsel anlamını yaşatan bu ortak turnuva, iki ülke arasındaki dostluğu spor aracılığıyla geleceğe taşımak açısından da büyük önem taşıyor. Federasyon olarak, uluslararası paydaşlarımızla birlikte Türk tenisinin küresel rekabet gücünü daha ileriye taşımaya kararlıyız."

Vicki Reid de "Tenis, uluslararası iş birliği için güçlü bir araçtır ve Türkiye Tenis Federasyonu ile iş birliğimizi resmileştirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Her iki kurum da sporu büyütmeye, topluluklar arasında köprüler kurmaya ve genç sporcular için anlamlı fırsatlar yaratmaya kararlı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
