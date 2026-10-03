Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası Ordu'da 521 sporcunun katılımıyla başladı

Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası Ordu'da 521 sporcunun katılımıyla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Tekvando Federasyonunca Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası başladı. 52 ildeki 294 kulüpten 521 sporcunun katıldığı şampiyona, 5 Ekim'de sona erecek.
Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası, Ordu'da başladı.
Türkiye Tekvando Federasyonunca Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda organize edilen şampiyonaya, 52 ildeki 294 kulüpten 521 sporcu katıldı.
Şampiyonanın ilk günündeki müsabakalarda sporcular, dereceye girmek için mücadele etti.
Türkiye Ümitler Tekvando Şampiyonası, 5 Ekim'de sona erecek.
Kaynak: AA