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Türkiye U17 Kız Milli Voleybol Takımı finalde

Türkiye U17 Kız Milli Voleybol Takımı finalde
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Türkiye 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen 2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonası yarı finalinde Tayvan'ı 3-0 (25-15, 25-22, 25-22) yenerek finale yükseldi. Milliler, finalde 17 Ağustos Pazartesi günü saat 02.00'de ABD ile karşılaşacak.

TÜRKİYE 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, 2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Şili'nin başkenti Santiago'da düzenlenen 2026 FIVB U17 Kızlar Dünya Şampiyonası yarı final karşılaşmasında Türkiye ile Tayvan karşı karşıya geldi. Milliler; 25-15, 25-22 ve 25-22'lik setler sonucunda rakibini 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, finalde 17 Ağustos Pazartesi günü saat 02.00'de ABD ile karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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