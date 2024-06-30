Türkiye U17 Basketbol Takımı İtalya'yı Mağlup Etti

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Martin Horozov, Maj Kazuko Forsberg, Alan Dos Santos

İTALYA U17: Hassan 4, Perez 10, Mathis 13, Nistrio 4, Granai 2, Carnevale, Suigo 3, Lonati 14, Garavaglia 18, Accorsi, Ceccato 6, Angeletti

TÜRKİYE U17: Mete Paçacı 10, Rrezon Elezay 18, Anıl Alyanak, Cengiz Coşkun 7, Atahan Akbaş 5, Mert Kocagözoğlu, Derin Can Üstün 12, Aldin Türkoğlu, Emirhan Serbest 1, Yavuz Selim Kara 2, Kaan Onat 24

1'İNCİ PERİYOT: 28-18

DEVRE: 42-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-61

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası'nın C Grubu ikinci maçında 17 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı, İtalya'yı 79-74'lük skorla mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu mücadelenin ardından turnuvadaki ilk galibiyetini alırken; İtalya ise ikinci kez mağlup oldu. 17 Yaş Altı Erkek Milli Basketbol Takımı'nda 24 sayı kaydeden Kaan Onat mücadelenin en skorer ismi oldu.

Ay-yıldızlılar gruptaki üçüncü maçında 2 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Arjantin ile karşılaşacak.