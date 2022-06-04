Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda arabalarıyla boy gösterdiler - Haberler

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Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda arabalarıyla boy gösterdiler

İhlas Haber Ajansı - Ömer Faruk Kıyak - Spor
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- Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda arabalarıyla boy gösterdiler Kartepe Belediyesi ile KOSDER işbirliğinde düzenlenen ve 25 sporcunun katıldığı Türkiye Tırmanma Şampiyonasında arabalar sokaklarda boy gösterdi.

- Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda arabalarıyla boy gösterdiler

KOCAELİ - Kartepe Belediyesi ile KOSDER işbirliğinde düzenlenen ve 25 sporcunun katıldığı Türkiye Tırmanma Şampiyonasında arabalar sokaklarda boy gösterdi.

12 senedir Kartepe Belediyesi ile KOSDER ( Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü) işbirliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TOSFED'in (Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu) desteğiyle düzenlenen AVİS Türkiye Tırmanma Şampiyonasının Kartepe 2. ayağı başladı. Bugün sporcular araçlarıyla antrenman yaparak Maşukiye sokaklarında dolaştı. Yarın ise Kartepe Yolu Bayraktepe Mevkii'nde yapılacak olan yarışmada 25 sporcu hünerlerini sergileyecek.

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Kıyak - Spor

Kocaeli Türkiye Spor Haberler

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