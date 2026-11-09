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Türkiye Tenis Federasyonu Mali Genel Kurulu'nda 2027-2028 bütçeleri karara bağlandı

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Türkiye Tenis Federasyonu Mali Genel Kurulu Ankara'da 187 delegeden 119'unun katılımıyla toplandı; 2027-2028 tahmini bütçeler karara bağlandı. Başkan Müderrisgil, tenis hamlesinin tabana yayma, altyapı ve uluslararası başarılar-turnuvalar sacayağına dayandığını söyledi.

Türkiye Tenis Federasyonu Mali Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen ve 187 delegeden 119'unun katılımıyla başlayan genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu raporları ibra edildi.

Divan başkanlığını Erbil Yiğitbaş'ın yaptığı toplantıda ayrıca 2027-2028 yıllarına ilişkin tahmini bütçeler karara bağlandı, ana statü değişikliği görüşüldü.

Federasyon başkanı Şafak Müderrisgil, Türk tenisinin geleceğine katkı sağlamak için genel kurula gelen delegelere teşekkür etti.

Müderrisgil, genel kurulda yaptığı sunumda, "tenis hamlesi"nin üçlü sacayağını "tabana yayma" "altyapı" ve "uluslararası başarılar-turnuvalar" başlıklarının oluşturduğunu söyledi.

Tenisi tabana yaymak için 22 il ve 30 okulda Haydi Tenise Projesi'nin hayata geçirildiği bilgisini veren Müderrisgil, altyapıyı güçlendirmek adına da bu yıl Gelişim Ligi'nin kurulduğunu aktardı.

Milli sporcular Zeynep Sönmez ve Ahmet Kaplan'ın uluslararası başarılarından bahseden Müderrisgil, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı önemli turnuva sayısındaki artışa dikkati çekti.

Şafak Müderrisgil, "Bu sene, 9'u WTA ve 5'i ATP olmak üzere 14 üst seviye turnuvaya ev sahipliği yaptık. 2024'te 2 olan turnuva sayısı 2026'da 14'e çıktı, 7 kat artış yaşandı. Turnuvalarda sporcularımızın da şampiyonluk yaşaması çok kıymetliydi." diye konuştu.

Müderrisgil, Cumhurbaşkanlığı Tenis Kupası'nın gelenekselleşmesini amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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