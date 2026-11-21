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Milli sporcular, Özbekistan'da düzenlenen Dünya Gençler Judo Şampiyonası'nda 2'si altın olmak üzere 3 madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Taşkent'teki organizasyonun 3. gününde bireysel müsabakalar gerçekleştirildi.

Ay-yıldızlı sporcu Tuana Gülenay, kadınlar 78 kiloda çeyrek finalde Japonya'dan Kokoro Otawa'yı, yarı finalde Slovenya'dan Neza Hladnik'i ve finalde de Rusya'dan Kristina Konovalova'yı yenerek şampiyon oldu.

Erkekler +100 kiloda mücadele eden milli sporcu İbrahim Tataroğlu da çeyrek finalde Özbekistan'dan Fazliddin Rafikov'u, yarı finalde ise Kazakistan'dan Adilzhan Zhaudinov'u yenerek finale yükseldi. Finalde Azerbaycan'dan Ramazan Ahmadov'u yenen milli sporcu şampiyonluk elde etti.

Genç milli judocu Emir Selim Arı ise erkekler 90 kiloda çeyrek finalde İran'dan Sepehr Norouziziveh'i, yarı finalde ise Rusya'dan Abdula Suleimanov ile karşılaşarak finale yükseldi. Finalde Kırgızistan'dan Daniiar Melisov'a mağlup olan Emir Selim, şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA