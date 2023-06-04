Türkiye, Takım Halinde Dünya Şampiyonu Oldu

Türkiye, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda tarihinin en iyi performansını göstererek takım halinde dünya şampiyonluğunu elde etti. Milli Takım, 3 altın ve 3 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Tarihinin en iyi dünya şampiyonası performansını gösteren Türkiye, büyük başarılara imza attı. Milli Takım, tarihinde ilk kez takım halinde dünya şampiyonluğu elde etti.

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen şampiyonada 145 ülkeden 949 sporcu mücadele etti. Türkiye, şampiyonayı 3 altın ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlı milliler, tarihte ilk kez bir dünya şampiyonasında 3 altın madalya kazanmayı başardı.

Kadınlar 53 kiloda ülkemizi temsil eden Zeynep Taşkın ise, ilk turda Tayland'dan Phannapa Harnsujin'i ve ikinci turda Japonya'dan Mao Nishida'yı yendikten sonra üçüncü turda Çin'den Ju Zuo'ya mağlup oldu.