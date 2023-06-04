Türkiye, Takım Halinde Dünya Şampiyonu Oldu
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Türkiye, Dünya Tekvando Şampiyonası'nda tarihinin en iyi performansını göstererek takım halinde dünya şampiyonluğunu elde etti. Milli Takım, 3 altın ve 3 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.
Tarihinin en iyi dünya şampiyonası performansını gösteren Türkiye, büyük başarılara imza attı. Milli Takım, tarihinde ilk kez takım halinde dünya şampiyonluğu elde etti.
Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen şampiyonada 145 ülkeden 949 sporcu mücadele etti. Türkiye, şampiyonayı 3 altın ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlı milliler, tarihte ilk kez bir dünya şampiyonasında 3 altın madalya kazanmayı başardı.Tarihi sonuçlara imza atan sporcuların başarısı takım sıralamasına da yansıdı. Türkiye, tarihinde ilk defa takım halinde dünya şampiyonluğuna ulaştı. Merve Dinçel ve Nafia Kuş'la altın, Hatice Kübra İlgün ile bronz madalya kazanan kadın milli takımı dünya şampiyonu oldu. Hakan Reçber'le altın, Görkem Polat ve Emre Kutalmış Ateşli ile bronz madalyanın sahibi olan erkek milli takımı ise dünya üçüncülüğünü elde etti.Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nın en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü. Altın madalya kazanan Merve Dinçel ise kadınlarda şampiyonanın en değerli sporcusu ödülünün sahibi oldu.Şampiyonada madalya kazanan sporcular şu şekilde: Altın: Merve Dinçel (49 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo), Hakan Reçber (63 kilo)Bronz: Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Görkem Polat (54 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)SON GÜNŞampiyonanın son gününde Türkiye adına iki milli tekvandocu mücadele ederken, erkekler +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli dünya üçüncüsü oldu.İlk turu maç yapmadan geçen Emre Kutalmış Ateşli, ikinci turda Polonya'dan Mikolaj Szaferski'yi, üçüncü turda Kazakistan'dan Ruslan Zhaparov'u, çeyrek finalde ise Azerbaycan'dan Hamidreza Badrialiabadi'yi mağlup etti. Yarı finalde Meksika'dan Carlos Sensores'e yenilen milli tekvandocu dünya üçüncüsü oldu.
Kadınlar 53 kiloda ülkemizi temsil eden Zeynep Taşkın ise, ilk turda Tayland'dan Phannapa Harnsujin'i ve ikinci turda Japonya'dan Mao Nishida'yı yendikten sonra üçüncü turda Çin'den Ju Zuo'ya mağlup oldu.- İstanbul
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