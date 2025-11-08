Türkiye Taekwondo Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

İSTANBUL, –AVRUPA Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın son gününde milli sporcularımız ikisi altın, dört madalya kazandı. Milli takımımız, 4'ü altın toplam 10 madalya ile takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen üçüncü ve son gününde 7 sıklette yapılan müsabakalar sonunda sporcularımız 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın son gününde erkekler 61kg'da Muhammed Ali Arslan ve kadınlar 59kg'da Elif Esmira Özdirim altın madalya kazanırken, +59kg'da Eylül Duru Varlık gümüş, 55kg'da Berfin Avcı bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, şampiyonayı 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlı millilerimiz, genel klasman ve kadın takımı olarak Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Erkek takımımız ise Avrupa üçüncüsü oldu.