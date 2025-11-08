Haberler

Türkiye Taekwondo Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

Türkiye Taekwondo Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu
Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın son gününde milli takımız, toplamda 10 madalya kazanarak takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. İki altın madalya ile günü tamamlayan Türkiye, genel klasman ve kadın takımı olarak şampiyonu belirlerken, erkek takımı Avrupa üçüncüsü oldu.

İSTANBUL, –AVRUPA Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın son gününde milli sporcularımız ikisi altın, dört madalya kazandı. Milli takımımız, 4'ü altın toplam 10 madalya ile takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen üçüncü ve son gününde 7 sıklette yapılan müsabakalar sonunda sporcularımız 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın son gününde erkekler 61kg'da Muhammed Ali Arslan ve kadınlar 59kg'da Elif Esmira Özdirim altın madalya kazanırken, +59kg'da Eylül Duru Varlık gümüş, 55kg'da Berfin Avcı bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye, şampiyonayı 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlı millilerimiz, genel klasman ve kadın takımı olarak Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Erkek takımımız ise Avrupa üçüncüsü oldu.

