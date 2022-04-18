Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ilk ayağını Deniz Memnun kazandı

SARIYER, İSTANBUL (AA) - Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağında İstanbul'da Deniz Memnun birinci oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sezonun ilk mücadelesi Sarıyer Motosiklet Kulübü tarafından Demirci Köy'deki Sarıyer Motor Sporları Merkezi'nde koşuldu.

Şampiyonaya katılan 59 sporcu, "Super Enduro", "Enduro Prestij", "Enduro Usta", "Enduro Hobi", "Enduro Genç", "Enduro Kadın" ve "Enduro Veteran" sınıflarında mücadele etti.

En hızlı 20 sporcunun mücadele verdiği Super Enduro sınıfında Deniz Memnun birinci sırayı alırken, Rafet Karakuş ikinci, Bayram Uysal ise üçüncü oldu.

Yarışta gençler sınıfında ise Mert Koç birinci, Emin Musaoğlu ikinci, Emirhan Kurt ise üçüncülük derecesi elde etti.

Usta sınıfında ise Furkan Asan birinci, Ömer Bulduk ikinci, Çağlar Kundak da üçüncü oldu.

Veteran sınıfında ise Mehmet Okuyan birinci, Hüseyin Neziroğlu ikinci, Erdem Gülüş de üçüncü sırayı aldı.

Hobi sınıfında Arif Şişman birinci, Aykut Kızıltan ikinci, Emre Cem Doğu da üçüncü olurken kadınlar sınıfında ise Nazlıcan Aydın birinci, Kayra Su Yazıcı da ikinciliği elde etti.