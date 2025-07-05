Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kocaeli'de Başladı

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası Kocaeli'de Başladı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayağı, antrenman ve sıralama yarışlarıyla başladı. 35 sporcunun mücadele edeceği organizasyonun final yarışları yarın yapılacak.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın 2. ayağı, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesinin desteğiyle Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Motocross Park Kartepe Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde antrenman ve sıralama yarışları yapıldı.

Şampiyonada enduro prestij, enduro usta, enduro hobi, enduro gençler, enduro veteran, enduro GP ve enduro kadınlar olmak üzere 7 klasmanda 35 sporcu mücadele edecek.

Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek final yarışlarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Spor
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