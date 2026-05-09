Türkiye Sujeti ve Motosurf Şampiyonası 1. Ayak Yarışları Bodrum'da başladı

Türkiye Sujeti ve Motosurf Şampiyonası'nın 1. Ayak Yarışları, Bodrum'da 75 sporcunun katılımıyla başladı. TMF Başkanı, organizasyonun heyecan verici olduğunu ve Avrupa yarışlarına sporcu gönderme hedeflerini açıkladı.

Türkiye Sujeti ve Motosurf Şampiyonası 1. Ayak Yarışları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından, Bodrum Motosiklet Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen yarışlara, 75 sporcu kayıt yaptırdı.

Paşatarlası mevkisi açıklarında kurulan parkurda antrenman yapan sporcular, sıralama turu ve yarışlarda mücadele etti.

TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, gazetecilere, sezonun ilk yarışı olması dolayısıyla herkesin çok heyecanlı olduğu söyledi. Seyirciye renkli anlar yaşattıklarını umduğunu ifade eden Vefa, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Vefa, sujeti ve motosurfun çok renkli olduğuna dikkati çekerek, en büyük arzularının daha iyi noktalara gelip Avrupa yarışlarına sporcu götürmek olduğunu kaydetti.

Ayrıca farklı bölgelerde yeni yarış alanları oluşturulması için çalışma yaptıklarını anlatan Vefa, genç yetenekleri keşfetmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Organizasyon, yarınki yarışların ardından ödül töreniyle tamamlanacak.

Kaynak: AA / Osman URAS
