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Türkiye Su Kayağı, Wakeboard Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da yapıldı

AA - Osman Uras - Spor
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Türkiye Su Kayağı, Wakeboard Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Bodrum'da yapıldı

Türkiye Su Kayağı, Wakeboard, Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Su Kayağı, Wakeboard, Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) faaliyet programındaki su kayağı ve wakeboard yarışları ile Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) faaliyet programındaki su jeti ve flyboard mücadelesinin yer aldığı organizasyon, Gümbet Mahallesi Asarlık Mevkisi'nde bir otelin sahilinde gerçekleştirildi.

Farklı sınıflar ve kategorilerde yapılan yarışlar ilgiyle izlendi. Sporcuların, yarışlar sırasında oluşan dalgaların köpükleri arasındaki kıyasıya mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

İzleyenlere heyecanlı anlar da yaşatan yarışlarda dereceye girenlere kupaları, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, TSSF Başkanı Oğuz Aydın, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve organizasyonu destekleyenler tarafından verildi.

AA / Osman Uras - Spor

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