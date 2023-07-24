Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosörf Şampiyonası İstanbul'da gerçekleşti

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosörf Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da yapıldı. Yarışlarda farklı kategorilerde mücadele eden sporcular başarılı performans sergiledi.

Türkiye Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası ile Türkiye Motosörf Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışları İstanbul'da gerçekleşti.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk ayakları Kocaeli'de düzenlenen organizasyonun ikinci ayak yarışları, Tuzla Belediyesinin ev sahipliğinde Mehmet Akif Ersoy Gençlik Gemisi önünde yapıldı.

Sporcular open, pro stock-1, pro stock-2, kadınlar, gençler, motosörf, flyboard ve drag olmak üzere 8 farklı kategoride mücadele etti.

Motosörf Şampiyonası'nda Murat Yorgancılar ilk sırayı aldı.

Su Jeti ve Flyboard Şampiyonası'nda ise Kaan Şanver open ve drag, Serdar Ata stock pro-1, Derin Sağun stock pro-2, Furkan Yılmaz flyboard, Ekaterina Borazan kadınlar, Demir Ata da gençlerde birinci oldu.