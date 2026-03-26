Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta yarın başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta yarın başlayacak. Yarın oynanacak maçlarla birlikte ligdeki yoğun program devam edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta, yarın oynanacak üç maçla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

18.00 Trabzonspor-Bahçeşehir Koleji (Hayri Gür)

18.00 Glint Manisa Basket-Beşiktaş GAİN (Muradiye Spor Kompleksi)

20.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)

28 Mart Cumartesi:

13.00 Safiport Erokspor-Galatasaray MCT Technic (Sinan Erdem)

15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket- Aliağa Petkimspor (Pamukkale Üniversitesi)

29 Mart Pazar:

15.30 Anadolu Efes-Tofaş (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Karşıyaka-Mersinspor (Mustafa Kemal)

20.30 Bursaspor-Fenerbahçe Beko (Tofaş Spor Salonu)

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
