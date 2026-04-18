Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
- Mersinspor: 84 - Bursaspor Basketbol: 86
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı
Mersinspor: Olaseni 10, Cowan 11, Hakan Sayılı 6, Cruz 14, White 13, Kartal Özmızrak 1, March 3, Leon Apaydın 3, Koray Çekici, Chassang 13, Enoch 10
Bursaspor Basketbol : Yavuz Gültekin 17, Smith 14, King 21, Konontsuk 2, Nnoko 8, Childress 5, Bora Satır, Berk Can Akın, Delaurier 7, Yesukan Onar 4, Georges-Hunt 8
1. Periyot: 29-18
Devre: 47-38
3. Periyot: 66-59
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. hafta maçında Bursaspor Basketbol, deplasmanda Mersinspor'u 86-84 yendi.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal