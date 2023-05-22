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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor'u 84-82 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 30. ve son haftasında Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor'u 84-82 yendi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-21 önde geçen sarı-lacivertliler, soyunma odasına da 45-42 üstün gitti.

Final periyoduna 64-62 önde giren Fenerbahçe Beko, salondan 84-82 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Fenerbahçe Beko Sigorta Türkiye Spor Haberler

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