Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Ali Şakacı, Ziya Özorhon, Serhat BükerPınar Karşıyaka: Vittorio Brown 8, Kenan Sipahi 8, Jaylon Brown 14, Kuzminskas 21, Delgado 4, McCollum 22, Berkan Durmaz, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 2, Mert CelepManisa Büyükşehir Belediyespor: Roberson...

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Ali Şakacı, Ziya Özorhon, Serhat Büker

Pınar Karşıyaka : Vittorio Brown 8, Kenan Sipahi 8, Jaylon Brown 14, Kuzminskas 21, Delgado 4, McCollum 22, Berkan Durmaz, Thomas Akyazılı, Deniz Kılıçlı 2, Mert Celep

Manisa Büyükşehir Belediyespor : Roberson 13, Cruz 22, Erdi Gülaslan 8, Anosike 6, Bruinsma 11, Berkay Sinirlioğlu 5, Tolga Kaan Birer 1, Mustafa Baki Görür 5, Michalak 3, Yiğit Baran Sarıkaya 2

1. periyot: 26-22

Devre: 45-38

3. periyot: 60-55

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu ilk hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 79-76 yendi.

Karşılaşmaya 5-0'lık seriyle başlayan konuk ekibe 6-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka, 5. dakikasını 11-10 üstün geçtiği periyodu 26-22 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan Pınar Karşıyaka, 16. dakikada aradaki farkı 12 sayıya kadar çıkardı: 40-28. Erdi'nin basketlerine rağmen son dakikaya 42-38 önde giren ev sahibi ekip soyunma odasına da 45-38 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Bruinsma, Roberson ve Anosike ile sayılar bulan Manisa Büyükşehir Belediyespor aradaki farkı bir sayıya (46-45) indirse de Pınar Karşıyaka Kenan Sipahi, McCollum ve Kuzminskas'ın basketleriyle 26. dakikayı 54-45 önde geçti. Yeşil-kırmızılı ekip periyodu 60-55 üstün geçti.

Çekişmeli geçen son periyotta 35. dakikaya 66-61 önde giren Pınar Karşıyaka, sezonun ilk maçından 79-76 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Büyükşehir Belediyespor Mustafa Kemal Atatürk Kenan Sipahi Karşıyaka Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title